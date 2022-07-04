Стала известна команда Непомнящего при подготовке к турниру претендентов-2022

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий раскрыл состав своей команды, которая помогала ему подготовиться к турниру претендентов-2022, который завершился в Мадриде. В нее помимо тренера Владимира Поткина вошли участник чемпионского матча по версии ПША Петер Леко, победитель Суперфинала чемпионата России-2021 Никита Витюгов, двукратный чемпион России Евгений Томашевский и гроссмейстер Ильдар Хайруллин.

Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов-2022, одержав пять побед, девять раз сыграв вничью и не потерпев ни одного поражения. Он набрал рекордные 9,5 очков.