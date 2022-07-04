Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 23:23

Стала известна команда Непомнящего при подготовке к турниру претендентов-2022

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий раскрыл состав своей команды, которая помогала ему подготовиться к турниру претендентов-2022, который завершился в Мадриде. В нее помимо тренера Владимира Поткина вошли участник чемпионского матча по версии ПША Петер Леко, победитель Суперфинала чемпионата России-2021 Никита Витюгов, двукратный чемпион России Евгений Томашевский и гроссмейстер Ильдар Хайруллин.

Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов-2022, одержав пять побед, девять раз сыграв вничью и не потерпев ни одного поражения. Он набрал рекордные 9,5 очков.

Ян Непомнящий
0
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
В «фигурке» все переженились! Свадебный бум в главном российском виде спорта
Материалы сюжета: Турнир претендентов-2022: Непомнящий — №1
Турнир претендентов-2022: результаты матчей, турнирное положение
Карлсен хочет сыграть за шахматную корону с Непомнящим в формате трех сетов
Китаец Дин Лижэнь занял второе место на шахматном турнире претендентов
Карлсен хочет разыгрывать корону по аналогии с теннисом. Три сета из классики, рапида и блица
Непомнящий сыграл вничью с Дудой и завершил турнир претендентов без поражений
Карлсен за две недели должен принять решение по матчу за шахматную корону с Непомнящим
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турнир претендентов-2022: результаты матчей, турнирное положение

Карякин: «Поздравляю Непомнящего с победой в турнире претендентов, несмотря на общий низкий уровень игры»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости