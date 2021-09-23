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Райкконен прокомментировал возвращение в паддок «Формулы-1» после положительного теста на коронавирус

11:19
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал свое возвращение после карантина из-за положительного теста на коронавирус.

«Рад, что возвращаюсь в болид после того, как пропустил два этапа. Конечно, никому не хочется сдавать положительные тесты, но со мной случилось именно это, поэтому пришлось следовать правилам. К счастью, все это в прошлом, теперь я полностью сосредоточен на гонке в Сочи», — приводит журналист Адам Купер слова Райкконена.

Райкконен пропустил этапы «Формулы-1» в Нидерландах и Италии, вместо него выступал резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица.

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Иван Торопцев все материалы автора

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