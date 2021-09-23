Райкконен прокомментировал возвращение в паддок «Формулы-1» после положительного теста на коронавирус

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал свое возвращение после карантина из-за положительного теста на коронавирус.

«Рад, что возвращаюсь в болид после того, как пропустил два этапа. Конечно, никому не хочется сдавать положительные тесты, но со мной случилось именно это, поэтому пришлось следовать правилам. К счастью, все это в прошлом, теперь я полностью сосредоточен на гонке в Сочи», — приводит журналист Адам Купер слова Райкконена.

Kimi is officially back: «I'm pleased to be back in the car after missing two rounds. Obviously nobody wants to test positive, but it happened and we had to follow the rules: but that is all in the past and now my focus is on Sochi.» — Adam Cooper (@adamcooperF1) September 23, 2021

Райкконен пропустил этапы «Формулы-1» в Нидерландах и Италии, вместо него выступал резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица.