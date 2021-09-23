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Никита Мазепин призвал поддержать детей с ДЦП

10:43
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Пилот «Хаас» Никита Мазепин призвал поддерживать детей с ДЦП. На пресс-конференции в преддверии старта «Гран-при России» гонщик представил своего друга Макара Гостюхина, у которого диагностирован церебральный паралич.

«Как вы знаете, «Формула-1» запустила социальную инициативу We Race As One, которая запускает за всеобщую инклюзию. Работая с фондом «Подарок ангелу», который помогает детям с целебральным параличом и другими двигательными нарушениями, мы расширяем концепцию We Race As One для людей с ограниченными возможностями.

Они заслуживают права на полную реализацию своего потенциала, и к ним следует относится с таким же уважением, достоинством и любовью, как к и любым другим членам нашего общества. Я очень рад, что мой друг Макар и его семья смогли присутствовать с нами на Гран-при России и нашли время, чтобы приехать и поболеть за меня. Макар занимается следж-хоккеем, скалолазанием, плавает, играет на фортепиано. Возможно, он даже активнее меня», — сказал журналистам Мазепин.

«Гран-при России» пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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