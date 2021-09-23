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«Хаас» объявил о продлении контрактов с Мазепиным и Шумахером на 2022 год

11:31
Никита Мазепин (справа) и Мик Шумахер. Фото Instagram
Никита Мазепин (справа) и Мик Шумахер. Фото Instagram
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«Хаас» объявил о продлении контрактов с нынешними боевыми пилотами команды, Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.

Россиянин и немец будут выступать за американскую команду в сезоне-2022.

Мазепин и Шумахер выступают за «Хаас» с сезона-2021, для обоих пилотов нынешний сезон является дебютным в «Формуле-1».

Ближайший этап «Формулы-1», «Гран-при России» пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.

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Иван Торопцев все материалы автора

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