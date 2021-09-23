«Хаас» объявил о продлении контрактов с Мазепиным и Шумахером на 2022 год

«Хаас» объявил о продлении контрактов с нынешними боевыми пилотами команды, Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.

Россиянин и немец будут выступать за американскую команду в сезоне-2022.

We are delighted to confirm that @SchumacherMick and @nikita_mazepin will continue as our driver line-up in 2022 ?#HaasF1 pic.twitter.com/EBcacDLfuC — Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 23, 2021

Мазепин и Шумахер выступают за «Хаас» с сезона-2021, для обоих пилотов нынешний сезон является дебютным в «Формуле-1».

Ближайший этап «Формулы-1», «Гран-при России» пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.