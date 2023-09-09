Журнал Forbes назвал самые дорогие клубы в мире

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых дорогих спортивных клубов в мире. Возглавил рейтинг представитель американского футбола «Даллас Ковбойз», стоимость которого оценивается в 9 миллиардов долларов.

На второй строчке расположился бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз» (7,1 миллиарда долларов), а замкнули тройку лидеров представитель НБА «Голден Стейт» и клуб NFL «Нью-Ингленд Пэтриотс» (у обоих по 7 миллиардов).

В топ-10 не вошел ни один футбольный клуб. Мадридский «Реал» попал лишь на 11-е место (6,07), «Манчестер Юнайтед» занял 13-е место (6), а «Барселона» — 18-е место (5,508).

Ранее сообщалось, что Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Forbes.