Защитник «Канзас-Сити» — о трагедии на чемпионском параде: «Я убит горем»

Защитник «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси рассказал о своем эмоциональном состоянии в связи с трагедией на чемпионском параде команды.

«Я убит горем из-за трагедии, которая произошла сегодня. Мое сердце со всеми, кто пришел отпраздновать вместе с нами и пострадал», — написал Келси в соцсетях.

Ранее сообщалось, что во время чемпионского парада «Канзас-Сити» началась массовая стрельба, в результате которой погиб один человек, еще несколько десятков получили ранения.

11 февраля «Канзас-Сити» стал первой командой за последние 19 лет, которой удалось победить в Супербоуле два раза подряд.