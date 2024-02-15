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15 февраля, 09:08

Защитник «Канзас-Сити» — о трагедии на чемпионском параде: «Я убит горем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси рассказал о своем эмоциональном состоянии в связи с трагедией на чемпионском параде команды.

«Я убит горем из-за трагедии, которая произошла сегодня. Мое сердце со всеми, кто пришел отпраздновать вместе с нами и пострадал», — написал Келси в соцсетях.

Ранее сообщалось, что во время чемпионского парада «Канзас-Сити» началась массовая стрельба, в результате которой погиб один человек, еще несколько десятков получили ранения.

11 февраля «Канзас-Сити» стал первой командой за последние 19 лет, которой удалось победить в Супербоуле два раза подряд.

Один человек погиб, девять ранены в результате стрельбы во время чемпионского парада NFL
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