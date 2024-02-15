Появилось видео работы полицейских после стрельбы на чемпионском параде «Канзас-Сити»

В сети появилось видео работы полицейских в Канзас-Сити после стрельбы на чемпионском параде в честь победы «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле.

На видео заметно, как вооруженные сотрудники органов правопорядка бегут в сторону вокзала Юнион-Стейшн, рядом с которым случилась стрельба.

Ранее сообщалось, что во время чемпионского парада «Канзас-Сити» началась массовая стрельба, в результате которой погиб один человек, еще несколько десятков получили ранения.

11 февраля «Канзас-Сити» стал первой командой за последние 19 лет, которой удалось победить в Супербоуле два раза подряд.