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Общество

15 февраля, 01:44

Начальник полиции Канзас-Сити назвала количество пострадавших во время стрельбы на чемпионском параде NFL

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полицейские во время чемпионского парада NFL.
Фото USA Today Sports

Начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвз подтвердила информацию об одном погибшем в результате стрельбы во время празднования победы местной команды в финале NFL.

«На настоящий момент у нас от 10 до 15 раненых. Мы не знаем точное число человек, которые стали жертвами стрельбы», — приводит ABC News слова Грейвз.

Также она сообщила, что на параде и митинге присутствовало 800 сотрудников правоохранительных органов.

«Я злюсь. Люди, пришедшие на этот праздник, рассчитывали на безопасную среду», — сказал Грейвс.

11 февраля «Канзас-Сити» стал первой командой за последние 19 лет, которой удалось победить в Супербоуле два раза подряд.

Чемпионский парад NFL. Один человек погиб, девять ранены в результате стрельбы во время чемпионского парада NFL
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