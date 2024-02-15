Начальник полиции Канзас-Сити назвала количество пострадавших во время стрельбы на чемпионском параде NFL

Начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвз подтвердила информацию об одном погибшем в результате стрельбы во время празднования победы местной команды в финале NFL.

«На настоящий момент у нас от 10 до 15 раненых. Мы не знаем точное число человек, которые стали жертвами стрельбы», — приводит ABC News слова Грейвз.

Также она сообщила, что на параде и митинге присутствовало 800 сотрудников правоохранительных органов.

«Я злюсь. Люди, пришедшие на этот праздник, рассчитывали на безопасную среду», — сказал Грейвс.

11 февраля «Канзас-Сити» стал первой командой за последние 19 лет, которой удалось победить в Супербоуле два раза подряд.