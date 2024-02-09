NFL проведет матч на «Сантьяго Бернабеу» в 2025 году

Комиссар Национальной футбольной лиги (NFL) Роджер Гуделл сообщил, что стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу» примет матч по американскому футболу в 2025 году.

«Проведение игры в Мадриде в 2025 году демонстрирует постоянное расширение глобального присутствия NFL и стремление донести нашу игру до большего числа болельщиков по всему миру. Мы гордимся сотрудничеством с «Реалом», мировым брендом, а также с Мадридом и сообществом города, чтобы провести зрелищную игру регулярного сезона в Испании на стадионе мирового класса «Сантьяго Бернабеу», — приводит слова Гуделла официальный сайт «Реала».

Стадион «Сантьяго Бернабеу» был построен в 1947 году и принимал финалы чемпионата Европы (1964 год) и мира (1982 год). В данный момент арена находится на реконструкции.