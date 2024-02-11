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11 февраля, 11:31

Дрейк поставил более миллиона долларов на победу «Канзас-Сити» в Супербоуле LVIII

Руслан Минаев
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Дрейк.
Фото Global Look Press

Рэпер Дрейк поставил 1,150 миллиона долларов на победу «Канзас-Сити» над «Сан-Франциско» в Супербоуле LVIII.

В соцсети музыкант опубликовал скриншот ставки с коэффициентом 2,04. В случае победы канадец получит 2,346 миллиона долларов.

«Не могу поставить против «свифтиз», — написал Дрейк.

В США «свифтиз» (по-английски — Swifties. Прим. «СЭ») называют фанатов кантри-певицы Тэйлор Свифт.

В прошлом году фанаты НФЛ стали так именовать «Канзас-Сити», после того как игрок «Чифс» Трэвис Келси начал встречаться с американской певицей.

Супербоул LVIII состоится 11 февраля на «Эллиджент-Арене» в городе Пэрэдайз (штат Невада). В шоу во время перерыва выступит американский певец Ашер.

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