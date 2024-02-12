Эвандер Кейн восхитился игрой квотербека Махоумса в Супербоуле-2024

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн в соцсетях поделился впечатлениями от игры квотербека команды НФЛ «Канзас-Сити Чифс» Патрика Махоумса в Супербоуле-2024.

«Чифс» победили «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счетом 25:22 и стали чемпионами НФЛ второй год подряд. В этой встреча Махоумс бросил на 333 ярда.

«Невероятная игра! Патрик Махоумс просто феноменален», — написал Кейн.

В этом сезоне НХЛ на счету 32-летнего Кейна 31 (18+13) очко в 47 матчах.