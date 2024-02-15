Один человек погиб, девять ранены в результате стрельбы во время чемпионского парада NFL

В результате стрельбы во время чемпионского парада команды «Канзас-Сити Чифс» после победы в финале NFL погиб один человек и девять получили ранения.

По данным телеканала ABC News, на праздновании в среду ожидалось около 1 миллиона посетителей, правопорядок должны были обеспечить 600 сотрудников правоохранительных органов.

11 февраля «Канзас-Сити» стал первой командой за последние 19 лет, которой удалось победить в Супербоуле два раза подряд. Последний раз две победы подряд удавалось одержать «Нью-Ингленду»: в 2003 и 2004 годах.

Финальный матч НФЛ посетили многие звезды шоу-бизнеса и Голливуда. Среди них актриса Блейк Лайвли, сестры Кардашьян, певицы Лана Дель Рей, Гвен Стефани, Андра Дэй и Тейлор Свифт.