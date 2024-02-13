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Сегодня, 11:34

Супербоул-2024 стал самой просматриваемой программой в истории американского телевидения

Алина Савинова
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Супербоул 2024 года стал самым рейтинговым событием в истории американского телевидения, сообщает НФЛ.

Сообщается, что финальный матч турнира между «Канзасом» и «Сан-Франциско» (25:22), который состоялся в ночь на 11 февраля, посмотрели 123,4 миллиона человек. По информации CBS Sports, примерно столько же людей в США наблюдали за высадкой на Луну в 1969 году.

«Канзас-Сити» стал первой командой за последние 19 лет, которой удалось победить в Супербоуле два раза подряд. Последний раз две победы подряд удавалось одержать «Нью-Ингленду»: в 2003 и 2004 годах.

Финальный матч НФЛ посетили многие звезды шоу-бизнеса и Голливуда. Среди них актриса Блейк Лайвли, сестры Кардашьян, певицы Лана Дель Рей, Гвен Стефани, Андра Дэй и Тейлор Свифт.

Источник: https://www.cbsnews.com/baltimore/news/super-bowl-lviii-most-watched-telecast-in-history-paramount-ceo-announces/
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