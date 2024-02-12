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12 февраля, 11:45

Супербоул 2024: лучшие моменты финала НФЛ

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Супербоул-2024 прошел в ночь с воскресенья на понедельник, 12 февраля в городе Парадайз (США) на стадионе «Аллигант».
Фото Reuters

Супербоул-2024 прошел в ночь с воскресенья на понедельник, 12 февраля в городе Парадайз (США) на стадионе «Аллигант». В финальном матче плей-офф НФЛ «Канзас-Сити Чифс» обыграли «Сан-Франциско Форти-Найнерс» в овертайме со счетом 25:22.

Победный тачдаун сделал игрок «Чифс» Мекоул Хардман-младший за 3 секунды до конца первого овертайма. «Канзас» выиграл Супербоул второй раз подряд и четвертый раз в истории клуба.

Супербоул — это финальная игра сезона за звание чемпиона НФЛ по американскому футболу. Это спортивное событие является крупнейшим в США. В перерыве матча выступают известные звезды, крупные бренды представляют новые товары, а кинокомпании презентуют трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов.

В 2024 году хедлайнером Супербоула LVIII 12 февраля стал американский рэпер Ашер.

Шоу в перерыве Супербоула: полная запись выступления Ашера

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