Супербоул 2024: лучшие моменты финала НФЛ
Супербоул-2024 прошел в ночь с воскресенья на понедельник, 12 февраля в городе Парадайз (США) на стадионе «Аллигант». В финальном матче плей-офф НФЛ «Канзас-Сити Чифс» обыграли «Сан-Франциско Форти-Найнерс» в овертайме со счетом 25:22.
Победный тачдаун сделал игрок «Чифс» Мекоул Хардман-младший за 3 секунды до конца первого овертайма. «Канзас» выиграл Супербоул второй раз подряд и четвертый раз в истории клуба.
Супербоул — это финальная игра сезона за звание чемпиона НФЛ по американскому футболу. Это спортивное событие является крупнейшим в США. В перерыве матча выступают известные звезды, крупные бренды представляют новые товары, а кинокомпании презентуют трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов.
В 2024 году хедлайнером Супербоула LVIII 12 февраля стал американский рэпер Ашер.