«Канзас-Сити» стал первым за 19 лет клубом, одержавшим две победы подряд в Супербоуле

В ночь с 11 на 12 февраля прошел 58-й по счету Супербоул, в финале которого встретились «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс» (25:22).

Таким образом, «Канзас-Сити» стал первой командой за последние 19 лет, которому удалось победить в Супербоуле два раза подряд. Последний раз две победы подряд удавалось одержать «Нью-Ингленду»: в 2003 и 2004 годах.

Это четвертый титул в истории «Канзаса». Ранее команда становилась чемпионом в 1969, 2019 и 2023 годах.