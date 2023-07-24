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Сегодня, 21:59

Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Forbes

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Илон Маск.
Фото Global Look Press

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск возглавил список самых дорогих людей мира по версии Forbes.

Состояние Маска оценивается в 240,7 миллиардов долларов, оно выросло на 4,2 миллиарда. Маск обошел президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, состояние которого оценивают в 234,6 миллиардов.

Кроме того, в пятерку богатейших людей мира вошли Джефф Безос, Ларри Эллисон и Билл Гейтс.

В июне Маск вызвал на бой предпринимателя Марка Цукерберга.

Илон Маск
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