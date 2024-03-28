Месси рассказал, какие виды спорта ему нравятся помимо футбола

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, какие виду спорта ему нравятся помимо футбола.

«Теннис, падел, баскетбол и американский футбол. Я узнал много нового об американском футболе и стал лучше в нем разбираться», — рассказал Месси в подкасте Big Time.

36-летний аргентинец выступает за «Интер Майми» с 2023 года. Его контракт рассчитан до декабря 2025 года. За время выступление за клуб из США форвард забил 16 голов и сделал 7 результативных передач в 19 матчах.