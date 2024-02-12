Шоу в перерыве Супербоула: полная запись выступления

Супербоул-2024 состоялся в ночь на 12 февраля. В финальном матче «Канзас-Сити Чифс» обыграли «Сан-Франциско Форти-Найнерс» в овертайме со счетом 25:22. Традиционно в перерыве игры прошло выступление мировых звезд шоу-бизнеса. В этом году для зрителей свои лучшие песни исполнили Алиша Киз, Лудакрис, Lil Jon и HER. Хедлайнером шоу стал певец Ашер. Для лауреата восьми премий «Грэмми» это уже второе участие в Супербоуле: ранее он выступал в финале НФЛ в 2011-м, но в составе группы Black Eyed Peas. В 2024 году репер исполнил свои хиты, в том числе главный трек 2000-х «Yeah!», а также представил новый альбом под названием «Coming Home».