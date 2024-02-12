«Канзас-Сити» победил «Сан-Франциско» в овертайме и выиграл Супербоул во второй раз подряд

«Канзас-Сити» обыграл «Сан-Франциско» в Супербоуле и второй раз подряд стал чемпионом НФЛ — 25:22 ОТ.

Победный тачдаун сделал игрок «Чифс» Мекоул Хардман-младший за 3 секунды до конца первого овертайма.

«Канзас» выиграл Супербоул второй раз подряд и четвертый раз в истории клуба.

Теперь «Чифс» делят с «Грин Бэй» и «Нью-Йорком» третье место по числу чемпионств в НФЛ. Рекорд принадлежит «Нью-Ингленду» и «Питтсбургу» (оба — 6), на втором месте — «Даллас» и «Сан-Франциско» (оба — 5).