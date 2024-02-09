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9 февраля, 14:45

Супербоул 2024: дата матча и кто выступит в шоу в перерыве финала НФЛ

Ашер, Post Malone и Тиесто выступят в перерыве финала Супербоула-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Рэпер Ашер.
Ашер.
Фото Reuters

Супербоул-2024 пройдет в ночь с 11 на 12 февраля в городе Парадайз (штат Невада, США). Финальный матч плей-офф НФЛ между «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти-Найнерс» состоится на стадионе «Аллигант». Начало примерно в 02.30 по московскому времени 12 февраля.

Супербоул — это финальная игра сезона за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США по американскому футболу. Это спортивное событие является крупнейшим в Америке. В перерыве матча выступают известные звезды, крупные бренды представляют новые товары, а кинокомпании презентуют трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов.

Хедлайнером Супербоула LVIII станет американский рэпер Ашер, который выступит в перерыве финальной встречи сезона НФЛ. Помимо него на сцену выйдет рэпер Post Malone, а главным диджеем мероприятия будет Тиесто.

Действующим победителем Супербоула является команда «Канзас-Сити Чифс». Наиболее титулованные команды — «Питтсбург Стилерз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс». Они брали трофей по шесть раз. Среди игроков семь побед в Супербоуле у легендарного квотербека Тома Брэди, это лучший показатель в истории.

Супербоул
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