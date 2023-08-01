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Перенесший остановку сердца игрок в американский футбол Хэмлин вернулся к тренировкам

Виталий Косик
Корреспондент
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Перенесший остановку сердца игрок клуба НФЛ «Баффало» Дамар Хэмлин вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба лиги.

«Я принял решение вернуться. Моя семья, мои мама и папа, поддержали бы меня в любом случае, играл бы я или нет. Так что я принял решение, мне с этим жить, и я не буду жить в страхе», — сказал Хэмлин.

2 января 2023 года во время матча НФЛ Хэмлин столкнулся с соперником, после чего рухнул без сознания.

Матч был прерван, игроку проводили сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора, позже его госпитализировали в критическом состоянии.

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