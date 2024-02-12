Квотербек «Канзас-Сити» Махоумс признан самым ценным игроком Супербоула

Квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс признан самым ценным игроком 58-го Супербоула, который состоялся в ночь с 11 на 12 февраля.

«Канзас-Сити» одержал победу над «Сан-Франциско» (25:22 ОТ), а Махоумс набрал 333 ярда, 2 тачдауна и 1 перехват.

Махоумс третий раз в карьере выиграл Супербоул и третий раз был признан самым ценным игроком матча. До этого он завоевывал трофей и получал награду MVP в 2020 и 2023 годах.

«Канзас-Сити» выиграл Супербоул второй раз подряд, третий раз за последние пять лет и четвертый раз в истории клуба.