Супербоул: время начала и смотреть трансляцию матча финала НФЛ

Финальный матч плей-офф НФЛ между «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти-Найнерс» состоится на стадионе «Аллигант» в городе Парадайз (штат Невада, США) в ночь на понедельник, 12 февраля. Начало — примерно в 02.30 по московскому времени.

Супербоул — это финальная игра сезона за звание чемпиона НФЛ по американскому футболу. Это спортивное событие является крупнейшим в США. В перерыве матча выступают известные звезды, крупные бренды представляют новые товары, а кинокомпании презентуют трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов.

Видеотрансляцию Супербоула-2024 в прямом эфире покажут на канале CBS и в прямом эфире в стриминговом сервисе Paramount+. В России следить за ходом матча можно в социальной сети ВКонтакте. канале CBS и в прямом эфире в стриминговом сервисе Paramount+. В России следить за ходом матча можно в социальной сети ВКонтакте.

Действующим победителем Супербоула является команда «Канзас-Сити Чифс». Наиболее титулованные команды — «Питтсбург Стилерз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс». Они брали трофей по шесть раз. Среди игроков семь побед в Супербоуле у легендарного квотербека Тома Брэди, это лучший показатель в истории.