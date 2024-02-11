Супербоул: время начала и смотреть трансляцию матча финала НФЛ
Финальный матч плей-офф НФЛ между «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти-Найнерс» состоится на стадионе «Аллигант» в городе Парадайз (штат Невада, США) в ночь на понедельник, 12 февраля. Начало — примерно в 02.30 по московскому времени.
Супербоул — это финальная игра сезона за звание чемпиона НФЛ по американскому футболу. Это спортивное событие является крупнейшим в США. В перерыве матча выступают известные звезды, крупные бренды представляют новые товары, а кинокомпании презентуют трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов.
Действующим победителем Супербоула является команда «Канзас-Сити Чифс». Наиболее титулованные команды — «Питтсбург Стилерз» и «Нью-Ингленд Пэтриотс». Они брали трофей по шесть раз. Среди игроков семь побед в Супербоуле у легендарного квотербека Тома Брэди, это лучший показатель в истории.