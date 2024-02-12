Выступление Ашера в перерыве Супербоула: запись шоу

«Канзас-Сити» обыграл «Сан-Франциско» со счетом 25:22 ОТ в финале Супербоула. Для «Чифс» это вторая подряд победа в финале НФЛ.

Во время большого перерыва зрители арены в Лас-Вегасе увидели традиционное выступление звезды. В этом году хедлайнером мероприятия стал певец Ашер. Также на сцену вышли Алиша Киз, Лудакрис, Lil Jon и HER.

Видео выступления можно посмотреть по этой ссылке.

Ашер второй раз в карьере выступил во время Супербоула. Первый раз это произошло в 2011 году.