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12 февраля, 10:25

Выступление Ашера в перерыве Супербоула: запись шоу

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Ашер.
Фото USA Today Sports

«Канзас-Сити» обыграл «Сан-Франциско» со счетом 25:22 ОТ в финале Супербоула. Для «Чифс» это вторая подряд победа в финале НФЛ.

Во время большого перерыва зрители арены в Лас-Вегасе увидели традиционное выступление звезды. В этом году хедлайнером мероприятия стал певец Ашер. Также на сцену вышли Алиша Киз, Лудакрис, Lil Jon и HER.

Видео выступления можно посмотреть по этой ссылке.

Ашер второй раз в карьере выступил во время Супербоула. Первый раз это произошло в 2011 году.

Игроки &laquo;Канзас-Сити&raquo; празднуют победный тачдаун в&nbsp;овертайме. «Канзас-Сити» выиграл невероятный Супербоул в Лас-Вегасе. Настоящая спортивная драма

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