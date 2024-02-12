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12 февраля, 12:30

Тейлор Свифт на Супербоуле: лучшие моменты с участием певицы

Тейлор Свифт посетила Супербоул, где играл ее бойфренд Трэвис Келси
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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кадр из трансляции Супербоула 2024.

В ночь на 11 февраля состоялся Супербоул-2024. Посетили финальный матч НФЛ звезды шоу-бизнеса и Голливуда. Среди них актриса Блейк Лайвли, сестры Кардашьян, певицы Лана Дель Рей, Гвен Стефани, Андра Дэй и Тейлор Свифт.

Исполнительница хита You Belong With Me («Мы созданы друг для друга») встречается с футболистом Трэвисом Келси, который выступает за «Канзас-Сити Чифс». Сейчас у Свифт проходит мировой гастрольный тур с шоу The Eras. 10 февраля она выступала в Японии, певица вылетела сразу же после концерта, чтобы успеть на игру своего бойфренда.

В телетрансляции Супербоула Тейлор Свифт показали 12 раз. В один из таких моментов певица залпом выпила стакан с пивом. Болельщики на трибунах освистали артистку за такой поступок.

Супербоул
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