Финальный матч плей-офф НФЛ под названием Супербоул LVIII пройдет в ночь на воскресенье, 12 февраля, в городе Парадайз (США) на стадионе «Аллигант». Начало — примерно в 02.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию Супербоула-2024 в прямом эфире покажут на канале CBS и в прямом эфире в стриминговом сервисе Paramount+. В России следить за ходом матча можно в социальной сети ВКонтакте.

Супербоул — это финальная игра сезона за звание чемпиона НФЛ по американскому футболу. Это спортивное событие является крупнейшим в США. В перерыве матча выступают известные звезды, крупные бренды представляют новые товары, а кинокомпании презентуют трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов. Супербоул — это финальная игра сезона за звание чемпиона НФЛ по американскому футболу. Это спортивное событие является крупнейшим в США. В перерыве матча выступают известные звезды, крупные бренды представляют новые товары, а кинокомпании презентуют трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов.

В 2024 году хедлайнером Супербоула LVIII 11 февраля станет американский рэпер Ашер. Он выступит в перерыве финальной встречи сезона Национальной футбольной лиги. Главным исполнителем Супербоула в 2023 году была Рианна.