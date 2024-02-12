Американский футбол
Новости
НФЛ
Главная
Американский футбол

Сегодня, 00:30

Супербоул — смотреть трансляцию шоу: онлайн выступление Ашера

Ашер станет хедлайнером Супербоула-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Американский певец Ашер.
Фото Reuters

Финальный матч плей-офф НФЛ под названием Супербоул LVIII пройдет в ночь на воскресенье, 12 февраля, в городе Парадайз (США) на стадионе «Аллигант». Начало — примерно в 02.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию Супербоула-2024 в прямом эфире покажут на канале CBS и в прямом эфире в стриминговом сервисе Paramount+. В России следить за ходом матча можно в социальной сети ВКонтакте.

Супербоул — это финальная игра сезона за звание чемпиона НФЛ по американскому футболу. Это спортивное событие является крупнейшим в США. В перерыве матча выступают известные звезды, крупные бренды представляют новые товары, а кинокомпании презентуют трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов.

В 2024 году хедлайнером Супербоула LVIII 11 февраля станет американский рэпер Ашер. Он выступит в перерыве финальной встречи сезона Национальной футбольной лиги. Главным исполнителем Супербоула в 2023 году была Рианна.

Супербоул 2024: что известно. Что известно о Супербоуле-2024: дата и хедлайнер мероприятия

Супербоул
1
0
Читайте также
Кубок Америки 2024 по футболу пройдет в США с 20 июня по 14 июля
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Ак Барс» проигрывает в Зеленом дерби
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Морозов остается президентом КХЛ на следующие четыре года
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Разборки после травмы Толчинского и слов Ротенберга
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Ротенберг против Кравца: травма Толчинского
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов попал в программу помощи игрокам НХЛ вслед за Ничушкиным
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Супербоул: время начала и смотреть трансляцию матча финала НФЛ
Новости
RSS RSS
Все новости