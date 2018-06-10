Нападающий "Тосно" Скворцов: "Ребята шокированы развалом клуба"

Форвард "Тосно" Алексей Скворцов признался, что был удивлен новостью о закрытии команды из Ленинградской области. Об этом официально объявлено в субботу.

– Мы с ребятами в команде шокированы тем, что клуб развалился, – сказал Скворцов. – Кто мог подумать, что после победы в Кубке России такое возможно? Плюс есть другие коллективы, которые прекратили свое существование, – "Кубань", с "Амкаром" это может произойти. Если честно, тяжело во все это поверить.

– Каково ваше будущее?

– Тяжело что-то сказать. Агент занимается поиском команды, в ближайшее время все должно проясниться. Все будет зависеть от вариантов, которые он найдет. (Игорь НОВИКОВ)