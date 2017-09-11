Андрей Тихонов: "Спартаковцы меня помнят, а болельщики "Крыльев", наверное, уважают"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после победы над "Спартаком-2" (3:0) в матче 13-го тура первенства ФНЛ высоко оценил игру своей команды. При этом специалист поблагодарил болельщиков красно-белых, которые скандировали его имя во время встречи.

– Мы прекрасно знали, что спартаковская молодежь – команда настроения. Если дать ей играть в то, что она умеет, то будет очень тяжело, – начал Тихонов. – В прошлом году, работая с "Енисеем", с этим столкнулся. Действовали тогда робко и проиграли. Сейчас получилось сыграть более агрессивно, сказалось и мастерство моих футболистов.

При этом хочу отметить, насколько первая лига сложный турнир. Игроков нужно восстанавливать, хочется что-то поправить, но времени на это физически не хватает. Тренировочного процесса практически нет.

– Совсем скоро вас ждет матч с "Енисеем". Что скажете о соседе по таблице?

– Слежу только за своей командой. Мои ребята молодцы. Для нас сейчас все матчи особенные. Плюс мне хватает воспитания не комментировать другие команды, как делают некоторые тренеры.

– Приятно было, что вас поддерживали болельщики обеих команд?

– Благодарен им. Спартаковцы меня помнят. А болельщики "Крыльев", наверное, уважают. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Фанаты "Спартака" скандируют фамилию Тихонова на матче с "Крыльями" //

Трансляция матча "Спартак-2" – "Крылья Советов"