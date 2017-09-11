Фанаты "Спартака" скандируют фамилию Тихонова на матче с "Крыльями"

Болельщики красно-белых во время матча 13-го тура первенства ФНЛ между "Спартаком-2" и "Крыльями Советов" скандируют фамилию главного тренера самарцев Андрея Тихонова. Будучи игроком, он выступал за спартаковцев с 1992 по 2000 год, а также в 2011-м.
В качестве тренера Тихонов работал в клубе с 2011 по 2012 год, и с 2013-го по 2014-й. Он возглавляет "Крылья Советов" с 2017 года.
Трансляция матча "Спартак-2" – "Крылья Советов"
"Тихонов!" - скандируют фанаты "Спартака-2" во время матча с "Крыльями" pic.twitter.com/dOYDY0yk9A– Филипп Папенков (@PippoGranato) 11 сентября 2017 г.
Перекличка фанатов "Спартака" и "Крыльев". #тихонов pic.twitter.com/UELz0jLUxp– Филипп Папенков (@PippoGranato) 11 сентября 2017 г.