Фанаты "Спартака" скандируют фамилию Тихонова на матче с "Крыльями"

Болельщики красно-белых во время матча 13-го тура первенства ФНЛ между "Спартаком-2" и "Крыльями Советов" скандируют фамилию главного тренера самарцев Андрея Тихонова. Будучи игроком, он выступал за спартаковцев с 1992 по 2000 год, а также в 2011-м.

В качестве тренера Тихонов работал в клубе с 2011 по 2012 год, и с 2013-го по 2014-й. Он возглавляет "Крылья Советов" с 2017 года.

Трансляция матча "Спартак-2" – "Крылья Советов"