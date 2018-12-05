"Спартак" упустил победу над "Уралом" в первом матче четвертьфинала Кубка

"Спартак" сыграл вничью с "Уралом" (1:1) в первом матче 1/4 финала Олимп – Кубка России. В составе хозяев мяч забил Софьян Ханни, у гостей отличился Владимир Ильин.

Напомним, что матч проходил при закрытых фанатских трибунах за воротами. На 74-й минуте встречи арбитр Василий Казарцев не засчитал взятие ворот гостей.

Ответный матч запланирован на 24 февраля следующего года.

Олимп – Кубок России

1/4 финала

Первый матч

"Спартак" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург) – 1:1 (1:0)

Голы: Ханни, 48 (1:0). Ильин, 67 (1:1).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Комбаров (Ташаев, 81), Мельгарехо (Педро Роша, 71), Глушаков, Тимофеев (Попов, 65), Ханни, Зе Луиш, Луиз Адриану.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Брызгалов, Меркулов, Димитров, Бавин, Егорычев (Жигулев, 68), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин (Панюков, 85).

Предупреждения: Бавин, 13. Кутепов, 21. Комбаров, 40. Егорычев, 53. Глушаков, 55. Эль-Кабир, 90+2.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Березнев (Ростов-на-Дону), Стипиди (Краснодар).

5 декабря. Москва. Стадион "Открытие Арена".

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