Парфенов - о победе над "Спартаком": "Выполнили то, о чем договаривались. Надо двигаться дальше"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после ответного матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Спартака" (1:0) поблагодарил футболистов и болельщиков.

- Кубковый матч, ребята отдали все силы. Хочу поблагодарить болельщиков. Я так, немногословен буду. Вы прекрасно знаете, что легких матчей не бывает, - заявил Парфенов на послематчевой пресс-конференции. - Мы играли с одним из лидеров нашего футбола, поэтому лишняя мотивация была не нужна. Хорошо сыграли в первом матче и второй начинали с хорошим результатом. Ребята выполнили то, о чем договаривались. Слова благодарности. Надо двигаться дальше.