Егорычев признался, кто первым поздравил с победой над "Спартаком". Ответ вас удивит

Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев после победы над "Спартаком"​ в ответном матче 1/4 финала Кубка России (1:0) признался, кто самым первым поздравил его. Также он надеется, что самый памятный матч в карьере у него еще впереди.

- Такая упорная игра была, - приводит пресс-служба клуба слова Егорычева. – Нам удалось меньше допустить ошибок, не пропустили – это самое главное сегодня, потому что имели преимущество и забили гол. Если бы в концовке немножко поточнее действовали, то еще бы забили. Выиграли, слава Богу.

- Это теперь самый памятный ваш матч в карьере?

- Надеюсь, что такой матч еще впереди. В целом, сыграл 90 минут. Нечасто приходится проводить целый матч. Он, конечно, запомнится, так как вышли в полуфинал.

- От кого уже поздравления получили?

- Не смотрел еще сообщения. Единственное, бабушка позвонила. Поздравила, приветы передала.