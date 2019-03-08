Владимир Ильин: "Как забыть матч со "Спартаком"? Может, напиться"

Полузащитник "Урала" Владимир Ильин после победы над "Спартаком"​ в ответном матче 1/4 финала ОЛИМП-Кубка России (1:0) отметил, что перед встречей команда хорошо разобрала соперника. Также он признался, что будет сложно забыть такую игру.

– Хорошие впечатления, потому что матч завершился победой, - приводит пресс-служба клуба слова . Значит, принес пользу команде. Прошли дальше – это самое главное.

– Какая установка была на матч? Что в раздевалке говорил Дмитрий Парфенов?

– Играть на победу и пройти в полуфинал кубка. Это была наша главная задача. На теории хорошо разобрали "Спартак". Особенно по игре с "Краснодаром". Все знали, что делать и как действовать на поле.

– Что вам конкретно говорил тренер?

– Я выходил играть нападающего с Погребняком. Все хорошо знаем друг друга. И с ним, и с Панюковым комфортно играть. Знаем, кому куда бежать.

– Что сделать, чтобы перед игрой с "Ахматом" забыть о "Спартаке"? Как настраиваться?

– Это тяжело. В таком плотном графике и победы, и поражение надо быстрее забывать, потому что вскоре уже следующая игра. Что сделать? Может, напиться (смеется). Каждый сам найдет, что делать. У каждого свой секрет. Может, тренерский штаб что-нибудь придумает завтра. Может, распустит нас по домам и скажут, чтобы забывали игру со "Спартаком". Будет тяжело засыпать после такой игры.