Николай Димитров: "У "Спартака" не было больших шансов в игре с "Уралом"

Полузащитник "Урала" Николай Димитров доволен тем, как его команда сыграла в 1/4 финала Олимп-Кубка России со "Спартаком". Клуб из Екатеринбурга одержал победу со счетом 1:0 и вышел в полуфинал.

– Нам повезло, забили. Потом хорошо оборонялись. У "Спартака" не было больших шансов, – сказал в интервью пресс-службе "Урала" Димитров. – Мы с ним хорошо знакомы, часто играем друг с другом. Никаких сюрпризов. Мы попытались играть через фланги, хотя гол забили через центр. В конце немного подсели, но это вопрос психологии. Такое часто бывает. Нормально, что хочется сохранить такой результат. Нужен баланс.

Атмосфера веселая была после матча. Но пока не доберемся до финала, не будем радоваться.