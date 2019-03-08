Владимир Ильин: "Как забыть матч со "Спартаком"? Возможно, напиться"

Полузащитник "Урала" Владимир Ильин - о матче со "Спартаком" (1:0) в 1/4 финала Олимп-Кубка России. Его команда победила по сумме двух матчей и сыграет в полуфинале с тульским "Арсеналом".

- Твой первый выход в этом сезоне. Какие впечатления?

- Впечатления хорошие, потому что этот выход завершился победой. Значит, принес какую-то пользу команде. Мы прошли дальше, это самое главное.

- Какая установка была на матч, что говорил Дмитрий Парфенов перед выходом на поле?

- Играть на победу, пройти в полуфинал Кубка. Такая задача была. Плюс на теории очень хорошо разобрали "Спартак". Особенно по игре с "Краснодаром". Все знали, что делать, как действовать на поле. И это принесло свои плоды.

- Что тебе он персонально говорил? Вы разноплановые игроки с Бикфалви, он играет глубже, чем ты.

- Я выходил не на его позицию. Я вышел к Паше (Погребняку) в пару, играть в два нападающих. В принципе, такая установка была: играть с Пашей, и по ситуации то один, то другой садится пониже.

- Как ты физически готов? Был момент, когда ты мог убежать один в один, но тебя догнали, "съели"?

- Да, был момент, когда я уже чуть набегался и уже бежал с кислородной маской (смеется). С языком на плече. Если бы до этого пришлось столько бегать, то, наверное, убежал бы.

- Как тебе играется с Павлом Погребняком. Это сильно отличается от игры с Андреем Панюковым?

- Нет, не сильно. Мы сборы провели. Считай,два месяца играли вместе. Мы с Пашей сыграли два матча, или даже больше. Плюс тренировки. Знаем, что от кого ждать. Очень комфортно играть что с Панюковым, что с Погребняком. Я чувствовал себя комфортно. Надеюсь, что он тоже.

- Команда отдала очень много эмоций. Что нужно сделать, чтобы настроиться на матч с "Ахматом" и забыть про игру со "Спартаком"?

- Да, поражения и победы в таком графике нужно побыстрее забывать, чтобы это не вылезло в следующей игре. Что мне сделать? Может быть, напиться? (смеется). Думаю, тут у каждого свой секрет. Каждый сам знает, что сделать. Может быть, тренерский штаб что-то завтра придумает.

- Завтра у вас тренировка?

- Да. Может, тренер всех распустит, - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.