Этим летом в России готовились к масштабному празднику — универсиаде в Екатеринбурге. А что вместо?

Организаторы нашли альтернативу.

После 24 февраля 2022 года в России один за одним стали отменяться и переноситься международные соревнования. К двум из них было повышенное внимание, так как требовались существенные финансовые средства на подготовку и организацию: чемпионат мира по волейболу-2022 среди мужских команд и летняя универсиада-2023.

Волейбольный турнир перенесли в Польшу и Словению. Всероссийская федерация волейбола сразу потребовала от FIVB компенсацию, оценив убытки в 80 миллионов долларов. Сейчас идут судебные разбирательства в САS. Да, процесс затянулся, но в ВФВ уверены, что имеют хорошие перспективы выиграть это дело.

Что касается универсиады, которую планировали провести в августе этого года в Екатеринбурге, то ее официально не отменили, а перенесли на неопределенный срок. Этим летом соревнования пройдут в китайском Ченду, но это не значит, что в будущем они не заглянут в столицу Урала.

Однако неопределенность существует. Организаторы универсиады, в отличие от волейбольных коллег, не пошли в суды. Вместо этого было решено провести альтернативный турнир — Международный фестиваль университетского спорта.

Дворец дзюдо. Фото Дирекция фестиваля

Чем отличается студенческий фестиваль от универсиады?

Фестиваль университетского спорта пройдет с 19 по 31 августа, то есть прямо в стык к планируемой универсиаде, которая состоится с 8 по 19 августа.

Конечно, среди участников соревнований в Екатеринбурге не будет представителей многих стран, однако география у праздника все равно получается обширной. Ожидается, что бороться за медали будут около 3,5 тысяч студентов, среди которых примерно, 1,5 тысячи — иностранцы. Это спортсмены из государств-участников БРИКС, ШОС и СНГ. Будут студенты из Бразилии, Китая, Турции, ЮАР и других стран.

Программа у фестиваля немного отличается: соревнования пройдут в 14 видах спорта, а не в 18, как на универсиаде. Медали разыграют в бадминтоне, баскетболе 3х3, боксе, волейболе, дзюдо, мини-футболе, настольном и большом теннисе, плавании, прыжках в воду, самбо, спортивной борьбе, тхэквондо и художественной гимнастике.

Таким образом, не пройдут запланированные для универсиады турниры по стрельбе из лука, спортивной гимнастике, легкой атлетике, регби-7 и водному поло. Но в программу добавился мини-футбол.

Всего будет разыграно 193 комплекта наград вместо 247, планируемых на универсиаде.

Номера участников фестиваля. Фото Дирекция фестиваля

Как покрывают убытки?

К универсиаде город и область действительно готовились основательно. В Екатеринбурге даже появилась улица Универсиады, но в дирекции фестиваля говорят, что раздумывают о ее переименовании.

К студенческому празднику были построены современные, но дорогостоящие объекты. Организаторы уверяют, что жизнь в этих объектах не угаснет после фестиваля и они действительно нужны городу. Так деревня фестиваля, в которой будут проживать участники, будет передана Уральскому федеральному университету.

«Олимпиады, универсиады, фестивали являются катализатором, но не конечной целью больших инвестиций в развитие инфраструктуры. Кампус возник бы и без фестиваля. Но благодаря фестивалю он просто появился быстрее», — объяснил руководитель дирекции международного фестиваля Александр Чернов.

Александр Чернов. Фото Дирекция фестиваля

Рядом с деревней находится один из самых мощных и красивых спортивных объектов, который примет соревнования, — Дворец водных видов спорта. Он может легко принять чемпионат Европы и мира по плаванию, водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду. В ближайшие дни прыгуны как раз заглянут в Екатеринбург на чемпионат России.

Но и без крупных соревнований такой масштабный объект не будет простаивать. Удивительно, но в городе-миллионере существовала серьезная нехватка плавательных бассейнов. Некоторым спортсменам даже приходилось ездить на тренировки в Нижний Тагил, который находится в 140 километрах от Екатеринбурга. Но с появлением дворца эта проблема решена — здесь свободно могут заниматься спортом местные жители.

По качеству, как говорят организаторы, фестиваль точно не должен уступить универсиаде.

— Парадоксальным образом получилась большая экономия без ущерба качеству. И без серьезного сокращения программы, — заявляет Чернов. — Дело в том, что по требованию Международной федерации студенческого спорта нам вменялись требования, на которые нам не хотелось тратить денег, но мы были обязаны, потому что был действующий контракт. Сейчас таких обременений у нас нет. Атлеты и зрители, которые будут участвовать в нашем фестивале, снижение уровня финансирования не почувствуют.

— Какие требования были у FISU?

— Проживание семьи FISU, ВИП-гостей, их трансфер. Должен был быть представлен огромный флот персональных автомобилей, сим-карты для них. Там есть огромный райдер.

Дворец водных видов спорта. Фото Дирекция фестиваля

Опция пойти в суд существует

Несмотря на то что построенные объекты будут еще долго служить городу, а убытки от несостоявшейся универсиады минимизированы, все-таки они есть. «СЭ» спросил у Александра Чернова, который был руководителем дирекции универсиады, а сейчас является главой дирекции фестиваля, почему же они по примеру волейбольных коллег не подали иски в суд.

— Как восприняли историю с переносом?

— У меня было две возможности. Первая — переживать. Я ей воспользовался. Конечно, много сделано, чтобы универсиада состоялась. Вторая опция — погрузиться в работу. Что я тоже сделал с ребятами. Потому что от переноса универсиады ответственность за успешное проведение фестиваля ни разу не уменьшилась. Город и область сделали столько, чтобы он был качественным и успешным, что будет нечестно, если я подведу. Вроде бы можно делать не так круто. Однако мы абсолютно не восприняли историю со снижением требований. Не согласились с этим. Мы эти требования будем соблюдать, потому что это демонстрация нашего профессионализма и нашей ответственности. Город ни одно свое обязательство не сорвал. Все было сделано. Область вложилась в это крутейшим образом.

Столовая для участников фестиваля. Фото Дирекция фестиваля

— Не боялись, что альтернативы не будет?

— Был период неопределенности. Попереживали, а потом дальше стали работать.

— После переноса чемпионата мира по волейболу, который должен был пройти в России, ВФВ пошла в суды, и сейчас идут разбирательства по поводу возмещения убытков. Универсиаду в Екатеринбурге не отменили, а перенесли, но убытки все равно есть. Почему вы не пошли волейбольным путем?

— Эта опция существует. У нее нет срока давности. Эта тема не закрыта. Не готов комментировать сроки, масштабы и иные связанные с этим вопросы, но не исключаю ничего.

— Насколько верите, что универсиада все-таки состоится в Екатеринбурге?

— Очень хочу. Я живу с мыслью, что Екатеринбург примет универсиаду.