Свищев назвал политическим решение не продлевать полномочия Матыцина

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что решение не продлевать полномочия россиянина Олега Матыцина на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU) является политическим.

«Это исключительно политическое решение. Матыцин сделал больше для студенческого спорта, чем все предыдущие руководители FISU. Он хорошо зарекомендовал себя на этом посту, на высоком уровне провел Универсиады. Думаю, что им не удастся найти такого же профессионального человека на этот пост. Не сомневаюсь, что такой прогрессивный и профессиональный руководитель продолжит применять свои знания на развитие спорта в нашей стране», — приводит слова Свищева ТАСС.

15 марта Генеральная ассамблея Международной федерации университетского спорта (FISU) не продлила срок полномочий Матыцина на посту главы организации до 2025 года.