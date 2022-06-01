Минспорта РФ прорабатывает новый формат соревнований для студентов вместо Универсиады

Министерство спорта России прорабатывает новый формат соревнований для студентов в Екатеринбурге из-за переноса Универсиады.

«По поручению правительства в связи с переносами сроков проведения Универсиады в Екатеринбурге прорабатывается формат мероприятия для студентов», — цитирует пресс-службу Минспорта России ТАСС.

Ранее Международная федерация университетского спорта (FISU) объявила о переносе летней Универсиады-2023 из Екатеринбурга на неопределенный срок.

Соревнования должны были пройти с 7 по 19 августа 2023 года.