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Минспорта РФ прорабатывает новый формат соревнований для студентов вместо Универсиады

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Министерство спорта России прорабатывает новый формат соревнований для студентов в Екатеринбурге из-за переноса Универсиады.

«По поручению правительства в связи с переносами сроков проведения Универсиады в Екатеринбурге прорабатывается формат мероприятия для студентов», — цитирует пресс-службу Минспорта России ТАСС.

Ранее Международная федерация университетского спорта (FISU) объявила о переносе летней Универсиады-2023 из Екатеринбурга на неопределенный срок.

Соревнования должны были пройти с 7 по 19 августа 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14794387
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