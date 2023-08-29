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Сегодня, 15:26

Россиянка с японскими корнями вернулась в гимнастику ради участия в фестивале университетского спорта

Алина Савинова
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Студентка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Микако Регина Окамото рассказала, что решила вернуться в художественную гимнастику ради участия в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге.

«К сожалению, у меня было мало тренировок перед этим стартом. Я, можно сказать, уже не действующая спортсменка, но мне поступило предложение от университета выступить здесь, после чего мы с моим тренером решили, что будем готовиться. Перед этим я последний раз выступала в начале 2022 года, а с тренером готовилась к этому старту примерно полмесяца», — приводит ТАСС слова спортсменки.

Также гимнастка объяснила, что до этого приняла решение уйти из спорта, потому что хотела больше внимания уделить образованию. Кроме того, она уже достигла своей цели стать мастером спорта России.

Международный фестиваль университетского спорта проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. На нем разыгрывается 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/18608855
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