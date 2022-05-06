Летнюю универсиаду в китайском Чэнду перенесли во второй раз

Пресс-служба Международной федерации университетского спорта (FISU) объявила о переносе Летней универсиады в Чэнду на 2023 год.

По данным источника, турнир перенесен из-за ситуации с коронавирусом в Китае.

«Сохраняющаяся неопределенность в отношении условий сделала перенос сроков проведения соревнований разумным выбором — ряд национальных федераций студенческого спорта уже изменили свои планы. Приглашение команды на универсиаду — большая ответственность. FISU уверена, что это решение позволит максимально возможному количеству спортсменов принять участие в соревнованиях в следующем году», — приводит слова исполняющего обязанности президента FISU Леонц Эдер.

Универсиада в Чэнду должна была пройти в 2021 году, но была отложена на год из-за переноса Олимпийских игр в Токио с 2020 года на 2021-й.

Зимняя универсиада 2023 года должна пройти в Лейк-Плэсиде с 12 по 22 января.