Министр спорта РФ Матыцин прокомментировал перенос Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отреагировал на решение Международной федерации университетского спорта (FISU) о переносе летней Универсиады-2023 из Екатеринбурга на неопределенный срок.

«Международная федер­ация студенческого спорта уведомила Орга­низационный комитет о переносе Всемирных летних студенческих игр 2023 года в Ека­теринбурге на неопре­деленный срок. ФИСУ подчеркнула, что это решение вызвано прежде всего желани­ем сохранить целостн­ость международного студенческого спорти­вного движения и обе­спечить равную возмо­жность участия в Игр­ах для всех стран.

Хотел бы отметить, что строительство инф­раструктуры к Студен­ческим играм-2023 будет обязательно за­вершено. Возводящиеся сейчас семь новых спортивных объектов и пять общежитий Дер­евни Универсиады буд­ут переданы Уральско­му федеральному унив­ерситету. Уверен, новые и реконструи­рованные объекты Уни­версиады в Екатеринб­урге будут востребов­аны у жителей ре­гиона и всей страны и станут одним из значимых всероссийск­их центров развития студенческого спорта­», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года.