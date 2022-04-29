Министр спорта РФ Матыцин прокомментировал перенос Универсиады-2023 в Екатеринбурге
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отреагировал на решение Международной федерации университетского спорта (FISU) о переносе летней Универсиады-2023 из Екатеринбурга на неопределенный срок.
«Международная федерация студенческого спорта уведомила Организационный комитет о переносе Всемирных летних студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге на неопределенный срок. ФИСУ подчеркнула, что это решение вызвано прежде всего желанием сохранить целостность международного студенческого спортивного движения и обеспечить равную возможность участия в Играх для всех стран.
Хотел бы отметить, что строительство инфраструктуры к Студенческим играм-2023 будет обязательно завершено. Возводящиеся сейчас семь новых спортивных объектов и пять общежитий Деревни Универсиады будут переданы Уральскому федеральному университету. Уверен, новые и реконструированные объекты Универсиады в Екатеринбурге будут востребованы у жителей региона и всей страны и станут одним из значимых всероссийских центров развития студенческого спорта», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.
Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года.