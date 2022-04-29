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Сегодня, 11:24

В Госдуме отреагировали на решение FISU перенести летнюю Универсиаду-2023 из Екатеринбурга

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение Международной федерации университетского спорта (FISU) о переносе летней Универсиады-2023 из Екатеринбурга.

«Универсиада оставалась одним из последних крупных форумов, на проведение которого мы сохраняли право. И это даже не столько про соревнования, сколько про общение между молодыми людьми, обмен опытом, новые знакомства, межкультурные взаимоотношения. По сути, FISU запрещает общение между студентами, блокируя такую возможность. Весь мир знает об опыте проведения в России лучших студенческих соревнований как летних, так и зимних. Сомневаюсь, что какая-либо страна в состоянии провести Универсиаду на том же уровне. Знаю, что Екатеринбург активно готовился к этому мероприятию, были вложены определенные средства. Поэтому необходимо требовать компенсацию за отмену Универсиады. Что касается объектов, то на них будут проводиться соревнования, все они будут задействованы. Такое решение уже принято. В новых условиях нам как раз необходимы обновлёеные объекты, чтобы проводить соревнования внутри страны», — сказал Свищев «СЭ».

Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года.

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