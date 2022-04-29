Стоимость проекта проведения крупнейших международных соревнований студентов в Екатеринбурге составляла 64 миллиарда рублей.

Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) решил не проводить летнюю Универсиаду 2023 года в Екатеринбурге. Официально мотивировка этого решения не озвучена, но очевидно, что оно связано с кампанией санкций против нашего спорта. Это был последний крупный старт, который еще оставался в нашем кейсе после рекомендации МОК не проводить международные соревнования на территории РФ.

Ранее отменены или перенесены такие дорогостоящие мероприятия, как финал футбольной Лиги чемпионов, мужской чемпионат мира по волейболу, Всемирная шахматная Олимпиада, чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по водным видам спорта и другие. Российские власти выражают намерение через суд вернуть деньги, потраченные на подготовку этих турниров.

По указанию МОК

На подготовку и проведение Универсиады, которая планировалась с 7 по 19 августа этого года, предполагалось потратить более 64 миллиардов рублей, в том числе более 47 миллиардов из бюджетов разных уровней. Понятно, что пока эти средства использованы не полностью — деньги расходовались только на работу оргкомитета и возведение спортивных объектов. Но убытки все равно будут, даже если принимать во внимание, что Екатеринбург не лишился права на студенческий спортивный форум окончательно, а это право, согласно пресс-релизу FISU, лишь «отложено». В условиях, когда в мире и так не очень много желающих тратиться на масштабные мультиспортивные старты, Международная федерация университетского спорта оказывается в очень тяжелой ситуации.

В прошлом году обе Универсиады — и зимняя в Люцерне, и летняя в Чэнду — не состоялись из-за пандемии (перенесены на 2022 год). Теперь велика вероятность, что не состоятся еще одни Студенческие игры. Во всяком случае, срочно найти замену Екатеринбургу очень сложно. Также FISU по факту лишается в лице России очень надежного партнера. За последние десять лет наша страна провела две Универсиады — в 2013 году летнюю в Казани и в 2019 году зимнюю в Красноярске — и была готова и дальше поддерживать студенческое спортивное движение. C 2015 года FISU возглавлял нынешний министр спорта РФ Олег Матыцин, в прошлом году передавший свои полномочия швейцарцу Леонцу Эдеру в связи с санкциями ВАДА.

Несмотря на все это, студенческая федерация поддержала предложение МОК по отстранению российских и белорусских спортсменов (они не смогут принять участие в перенесенной Универсиаде в Чэнду с 26 июня по 7 июля). Кроме того, FISU лишила Екатеринбург права на Всемирные игры боевых искусств осенью 2022 года. Также отменены студенческие чемпионаты мира по регби в Казани и по пауэрлифтингу в Москве, а также ЧМ среди студентов по воднолыжному спорту и вейкбордингу в Минске.

Напрямую FISU, конечно, не подчиняется МОК, но зависит от международных спортивных федераций, которые в целом поддержали антироссийские санкции. Идти против течения Эдер не захотел, хотя отказавшиеся от дискриминации россиян нашлись не только в отдельных видах спорта, но и во Всемирной ассоциации олимпийцев, и в Международном совете военного спорта.

Тонущий корабль

На недавнем Совете при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Матыцин предупреждал, что FISU «испытывает большое давление со стороны отдельных государств» по поводу Универсиады в Екатеринбурге. При этом говорилось, что к Студенческим играм готовятся 40 объектов инфраструктуры, включая семь новых спортивных объектов. Строятся пять общежитий Деревни Универсиады, которые затем планировалось передать Уральскому федеральному университету. Теперь все эти планы придется корректировать. При этом непонятно, понесет ли FISU финансовую ответственность за свое политизированное решение. В договоре на проведение соревнований наверняка прописана ответственность принимающей стороны за срыв подготовки к Играм. Вопрос — предполагаются ли там штрафы в отношении FISU и подпадает ли нынешняя ситуация под форс-мажор.

В целом односторонний разрыв международными федерациями контрактов на проведение больших турниров в России представляет собой серьезную проблему, причем в первую очередь для наших иностранных партнеров. Ведь, к примеру, бюджет мужского чемпионата мира по волейболу в десяти российских городах составлял несколько миллиардов рублей. Теперь логично взыскать их с FIVB, которая перенесла соревнования в Польшу и Словакию менее чем за полгода до их начала. Международные чиновники наверняка будут ссылаться на угрозы бойкота со стороны иностранных команд, на опасения по поводу логистики и проблемы с проведением финансовых операций. Другой вопрос, прислушается ли к таким аргументам суд и возможно ли вообще объективное рассмотрение подобного дела в нынешних реалиях.

Обстановка в мире сейчас наряженная — и не только вокруг РФ. Спортсмены из мусульманских стран не хотят выступать в Израиле, китайцы не готовы стартовать на Тайване, сербы — в Косово, представители КНДР — в Южной Корее. Таких примеров еще десятки. Если прислушиваться ко всем геополитическим нюансам, мировой спорт придется закрыть. Туда же ведет и желание МОК с международными федерациями присоединиться к каким бы то ни было санкциям.

Спорт, увы, никогда не был вне политики. Но нынешние попытки международных чиновников сохранить на плаву тонущий корабль, не залатывая пробоины, а выбрасывая за борт отдельных членов экипажа, вызывает только сожаление.