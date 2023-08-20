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Сегодня, 17:10

Матыцин предложил сделать фестиваль студенческого спорта традиционным

Алина Савинова
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Олег Матыцин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о предстоящем Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге. По его словам, в случае положительных результатов, будет предложено сделать его традиционным.

«Мы начали менять формат состязаний стран на формат университетских команд. Считаем, что там совершенно другой менталитет, в рамках одного университета могут учиться студенты из разных стран. Мы видим широкое представительство, думаю, за этим будущее. Если результат будет положительным, то думаем сделать этот фестиваль традиционным», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Матыцина.

Фестиваль университетского спорта пройдет Екатеринбурге, где изначально должна была состояться Универсиада-2023. Соревнования будут проходить с 19 по 31 августа. 20 числа состоится торжественная церемония открытия фестиваля.

В Международном фестивале университетского спорта примут участие представители вузов из 36 стран ШОС, БРИКС и СНГ. На нем будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.

Олег Матыцин
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