Международный фестиваль университетского спорта 2023: основная информация

Спортивное событие пройдет с 19 по 31 августа.

Фестиваль университетского спорта пройдет Екатеринбурге, где изначально планировалось провести Всемирные студенческие игры. Но турнир был отложен международной федерацией университетского спорта (FISU) на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Даты и место проведения

Международный фестиваль университетского спорта-2023 будет проходить с 19 по 31 ноября. Соревнования состоятся в Екатеринбурге, где часть спортивных объектов уже была построена еще к чемпионату мира по футболу-2018. Однако власти региона подготовили специально к фестивалю еще несколько сооружений.

Решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге было принято в июле 2019 года. Российский город был единственным кандидатом на проведение соревнований.

Спортивные объекты

Среди комплексов, которые были специально построены к фестивалю:

Дворец водных видов спорта для проведения соревнований по водному поло, плаванию, прыжкам в воду; «Академия волейбола имени Н. Карполя»; Дворец дзюдо; Центр художественной гимнастики (тренировки по художественной гимнастике); Дворец самбо в Верхней Пышме; Теннисный центр в Сысертском городском округе; Многофункциональную ледовую арену.

Уже построенные ранее объекты:

«Екатеринбург Арена» Стадион «Калининец» «Екатеринбург-Экспо» Академия единоборств РМК Стадион УрФУ Футбольное поле «Урал» Футбольное поле «Химмаш» Легкоатлетический манеж «Урал» Дворец спорта УГМК Ледовая арена им. А. А. Козицына КРК «Уралец» Большой бассейн «Юность» Спортивный гимнастический зал «Юность»

Деревня

Одним из главных объектов, который был построен к старту соревнований, это деревня Универсиады, которая расположена в районе Новокольцовский города Екатеринбурга. На ее территории во время фестиваля будет проживать более 11 тысяч человек. Помимо жилых помещений, где спортсмены будут располагаться в 2-х и 3-х местных номерах, в зданиях также есть медицинские кабинеты и офисы делегаций, прачечные.

Для удобства участников был построен медицинский центр площадью более 7 тысяч квадратных метров.

Страны-участницы

В фестивале университетского спорта примут участие всего 36 стран из Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

Азербайджан Ангола Аргентина Армения Афганистан Бангладеш Бруней Белоруссия Бразилия Венесуэла Вьетнам Гватемала Зимбабве Индия Индонезия Ирак Иран Казахстан Киргизия Китай Куба Мексика Монголия Нигерия Пакистан Россия (Страна-организатор) Сербия Сирия Таджикистан Таиланд Турция Уганда Узбекистан Шри-Ланка Эквадор Южная Осетия

Талисман

В создании специального талисмана к соревнованиям участвовали только студенты. Им стал Соболенок-музыкант Кедри. Он был выбран на конкурсной основе, который состоял из шести этапов.

Талисман Международного фестиваля университетского спорта 2023. Фото t.me/ekat2O23

В шорт-лист на выбор было включено всего 12 вариантов: бурый медведь, северный олень, енотовидная собака, чёрный аист, соболь, волк, лиса, лось, кабан, ящерица и собирательные образы Серебряное копытце и малахит.

Голосование за выбор персонажей для конкурса (25 января 2020 года); Старт конкурса по разработке талисмана (27 апреля 2020 года); Окончание приема работ (18 мая 2020 года); Голосование среди членов жюри (27 мая — 3 июня 2020 года); Доработка дизайнов-победителей (Лето 2020) Презентация готовых талисманов (Осень 2020 года).

В состав жюри вошло два спортсмена: автогонщик Сергей Карякин и экс-капитан сборной России по синхронному плаванию Анжелика Тиманина. Также вердикт выносили:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев,

Российский актер кино и телевидения Сергей Светлаков,

Российская актриса Ксения Корнева,

Генеральный директор Технопарка высоких технологий Свердловской области Марат Нуриев,

Заслуженный художник РФ, режиссер и сценарист Сергей Айнутдинов.

Спортивная программа

Программа соревнований включает турниры по 14 видам спорта. Всего будет разыграно 197 комплектов медалей.

Бадминтон; Настольный теннис; Теннис); Художественная гимнастика; Спортивная борьба;

Боевые искусства;

Бокс; Дзюдо; Самбо; Тхэквондо;

Водные виды спорта:

Плавание; Прыжки в воду;

Командные виды спорта:

Баскетбол 3x3; Волейбол; Мини-футбол.

Медали

Победители и призеры соревнований будут награждены медалями в соответствии с занятыми местами. Награда представляет собой изделие геометрической формы из металлического сплава, вписанное в квадрат высотой 100 мм, шириной 100 мм и глубиной 6 мм. На лицевой стороне медали в центре — надпись ЕКАТ2023, по углам — четыре круга с элементами фирменной символики Фестиваля. На обратной стороне — логотип соревнований. К верхней части награды крепится лента шириной 30 мм с нанесенными на нее элементами фирменного стиля и официальным наименованием фестиваля.

Трансляции

На официальном сайте Фестиваля в полном объеме будет показана спортивная программа и Церемония открытия. Прямые трансляции будут доступны на официальном сайте Фестиваля в разделе «Видео (трансляции)» и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Официальный вещатель турнира — телеканал"Старт" будет транслировать Церемонию открытия и спортивную программ. Сетка вещания «Старт ТРИУМФ» будет посвящана событиям Фестиваля. Телеканалы ОТВ и «Матч! Страна» также покажут церемонию открытия.

Официальные ресурсы соревнований

Официальный сайт

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