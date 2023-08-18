Международный фестиваль университетского спорта 2023: основная информация
Фестиваль университетского спорта пройдет Екатеринбурге, где изначально планировалось провести Всемирные студенческие игры. Но турнир был отложен международной федерацией университетского спорта (FISU) на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Даты и место проведения
Международный фестиваль университетского спорта-2023 будет проходить с 19 по 31 ноября. Соревнования состоятся в Екатеринбурге, где часть спортивных объектов уже была построена еще к чемпионату мира по футболу-2018. Однако власти региона подготовили специально к фестивалю еще несколько сооружений.
Решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге было принято в июле 2019 года. Российский город был единственным кандидатом на проведение соревнований.
Спортивные объекты
Среди комплексов, которые были специально построены к фестивалю:
- Дворец водных видов спорта для проведения соревнований по водному поло, плаванию, прыжкам в воду;
- «Академия волейбола имени Н. Карполя»;
- Дворец дзюдо;
- Центр художественной гимнастики (тренировки по художественной гимнастике);
- Дворец самбо в Верхней Пышме;
- Теннисный центр в Сысертском городском округе;
- Многофункциональную ледовую арену.
Уже построенные ранее объекты:
- «Екатеринбург Арена»
- Стадион «Калининец»
- «Екатеринбург-Экспо»
- Академия единоборств РМК
- Стадион УрФУ
- Футбольное поле «Урал»
- Футбольное поле «Химмаш»
- Легкоатлетический манеж «Урал»
- Дворец спорта УГМК
- Ледовая арена им. А. А. Козицына
- КРК «Уралец»
- Большой бассейн «Юность»
- Спортивный гимнастический зал «Юность»
Деревня
Одним из главных объектов, который был построен к старту соревнований, это деревня Универсиады, которая расположена в районе Новокольцовский города Екатеринбурга. На ее территории во время фестиваля будет проживать более 11 тысяч человек. Помимо жилых помещений, где спортсмены будут располагаться в 2-х и 3-х местных номерах, в зданиях также есть медицинские кабинеты и офисы делегаций, прачечные.
Для удобства участников был построен медицинский центр площадью более 7 тысяч квадратных метров.
Страны-участницы
В фестивале университетского спорта примут участие всего 36 стран из Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.
- Азербайджан
- Ангола
- Аргентина
- Армения
- Афганистан
- Бангладеш
- Бруней
- Белоруссия
- Бразилия
- Венесуэла
- Вьетнам
- Гватемала
- Зимбабве
- Индия
- Индонезия
- Ирак
- Иран
- Казахстан
- Киргизия
- Китай
- Куба
- Мексика
- Монголия
- Нигерия
- Пакистан
- Россия (Страна-организатор)
- Сербия
- Сирия
- Таджикистан
- Таиланд
- Турция
- Уганда
- Узбекистан
- Шри-Ланка
- Эквадор
- Южная Осетия
Талисман
В создании специального талисмана к соревнованиям участвовали только студенты. Им стал Соболенок-музыкант Кедри. Он был выбран на конкурсной основе, который состоял из шести этапов.
В шорт-лист на выбор было включено всего 12 вариантов: бурый медведь, северный олень, енотовидная собака, чёрный аист, соболь, волк, лиса, лось, кабан, ящерица и собирательные образы Серебряное копытце и малахит.
- Голосование за выбор персонажей для конкурса (25 января 2020 года);
- Старт конкурса по разработке талисмана (27 апреля 2020 года);
- Окончание приема работ (18 мая 2020 года);
- Голосование среди членов жюри (27 мая — 3 июня 2020 года);
- Доработка дизайнов-победителей (Лето 2020)
- Презентация готовых талисманов (Осень 2020 года).
В состав жюри вошло два спортсмена: автогонщик Сергей Карякин и экс-капитан сборной России по синхронному плаванию Анжелика Тиманина. Также вердикт выносили:
- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев,
- Российский актер кино и телевидения Сергей Светлаков,
- Российская актриса Ксения Корнева,
- Генеральный директор Технопарка высоких технологий Свердловской области Марат Нуриев,
- Заслуженный художник РФ, режиссер и сценарист Сергей Айнутдинов.
Спортивная программа
Программа соревнований включает турниры по 14 видам спорта. Всего будет разыграно 197 комплектов медалей.
- Бадминтон;
- Настольный теннис;
- Теннис);
- Художественная гимнастика;
- Спортивная борьба;
Боевые искусства;
- Бокс;
- Дзюдо;
- Самбо;
- Тхэквондо;
Водные виды спорта:
- Плавание;
- Прыжки в воду;
Командные виды спорта:
- Баскетбол 3x3;
- Волейбол;
- Мини-футбол.
Медали
Победители и призеры соревнований будут награждены медалями в соответствии с занятыми местами. Награда представляет собой изделие геометрической формы из металлического сплава, вписанное в квадрат высотой 100 мм, шириной 100 мм и глубиной 6 мм. На лицевой стороне медали в центре — надпись ЕКАТ2023, по углам — четыре круга с элементами фирменной символики Фестиваля. На обратной стороне — логотип соревнований. К верхней части награды крепится лента шириной 30 мм с нанесенными на нее элементами фирменного стиля и официальным наименованием фестиваля.
Трансляции
На официальном сайте Фестиваля в полном объеме будет показана спортивная программа и Церемония открытия. Прямые трансляции будут доступны на официальном сайте Фестиваля в разделе «Видео (трансляции)» и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Официальный вещатель турнира — телеканал"Старт" будет транслировать Церемонию открытия и спортивную программ. Сетка вещания «Старт ТРИУМФ» будет посвящана событиям Фестиваля.
Телеканалы ОТВ и «Матч! Страна» также покажут церемонию открытия.