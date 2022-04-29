Губерниев: «Мы бы провели лучшую в мире Универсиаду!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации университетского спорта (FISU) о переносе летней Универсиады-2023 из Екатеринбурге.

«К сожалению, отмена была ожидаема. Понятное дело, что мы бы провели лучшую в мире Универсиаду. С учетом ситуации на сегодняшний день — отмена была предсказуема. Мы в очередной раз должны просто принять это и продолжить поддерживать российский спорт внутри ращений страны», — сказал Губерниев «СЭ».

Напомним, что Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года.