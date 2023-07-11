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Сегодня, 11:28

В FISU заявили, что российские и белорусские спортсмены не выступят на универсиаде в Китае

Алина Савинова
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Глава пресс-службы Международной федерации университетского спорта (FISU) Оливье ван Богарт заявил, что спортсмены из России и Белоруссии не примут участия в летней универсиаде в Китае.

«Это так», — приводит ТАСС слова Богарта.

Срок подачи индивидуальных заявок на участие в универсиаде истек 28 июня.

Летняя универсиада-2023 должна была проходить в Екатеринбурге, однако весной 2022 года исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта принял решение о переносе соревнований из-за ситуации на Украине. В итоге местом проведения универсиады был выбран китайский Ченду. Соревнования стартуют 28 июля и завершатся 8 августа.

12 марта прошлого года FISU отстранила российских и белорусских атлетов от участия в турнирах под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/18242489
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