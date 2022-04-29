«Это не перенос из Екатеринбурга». В дирекции Универсиады объяснили решение FISU

Чернов отметил, что соревнования в России переносятся на более поздний срок

Универсиада в Екатеринбурге была перенесена на более поздний срок. Об этом сообщил руководитель дирекции соревнований Александр Чернов. По его словам, это не означает, что город лишился права проведения соревнований.

«Это не перенос из Екатеринбурга, это перенос на более поздний срок. Сроки будут определены в ноябре», — цитирует ТАСС Чернов.

29 апреля исполнительный комитет FISU объявил о переносе проведения летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга.

Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года.