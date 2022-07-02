FISA приняла решение продлить отстранение российским спортсменам до 2022 года

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU) до конца 2022 года, сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-релиз организации.

«FISU продлила действие своего решения о неучастии российских и белорусских спортсменов в мероприятиях FISU до конца 2022 года. На 2023 год решение будет принято в октябре», — говорится в пресс-релизе организации.

В марте FISA запретила россиянам участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Также исполнительный комитет федерации перенес проведение летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга.

Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года.