Винер-Усманова: «Забрать Универсиаду-2023 — первый шаг к тому, чтобы не допустить нас и до Олимпиады-2024»
Винер-Усманова раскритиковала перенос Универсиады-2023 в Екатеринбурге
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение Международной федерации университетского спорта (FISU) о переносе летней Универсиады-2023 из Екатеринбурга на неопределенный срок.
«Конечно, я верю, люблю и надеюсь, что все наладится. Но какая польза от моего мнения, когда вокруг такое безумие творится? То, что у России забрали Универсиаду 2023 года, — первый шаг к тому, чтобы не допустить нас и до Олимпиады 2024 года. На данный момент все идет именно в такую сторону», — цитирует Винер-Усманову Sport24.
Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года.
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