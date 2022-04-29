Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение Международной федерации университетского спорта (FISU) о переносе летней Универсиады-2023 из Екатеринбурга на неопределенный срок.

«Конечно, я верю, люблю и надеюсь, что все наладится. Но какая польза от моего мнения, когда вокруг такое безумие творится? То, что у России забрали Универсиаду 2023 года, — первый шаг к тому, чтобы не допустить нас и до Олимпиады 2024 года. На данный момент все идет именно в такую сторону», — цитирует Винер-Усманову Sport24.

Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года.