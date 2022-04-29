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Винер-Усманова: «Забрать Универсиаду-2023 — первый шаг к тому, чтобы не допустить нас и до Олимпиады-2024»

Винер-Усманова раскритиковала перенос Универсиады-2023 в Екатеринбурге
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение Международной федерации университетского спорта (FISU) о переносе летней Универсиады-2023 из Екатеринбурга на неопределенный срок.

«Конечно, я верю, люблю и надеюсь, что все наладится. Но какая польза от моего мнения, когда вокруг такое безумие творится? То, что у России забрали Универсиаду 2023 года, — первый шаг к тому, чтобы не допустить нас и до Олимпиады 2024 года. На данный момент все идет именно в такую сторону», — цитирует Винер-Усманову Sport24.

Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/gymnastics/2022-04-29-viner-usmanova-zabrat-u-rossii-universiadu-2023-goda-pervyy-shag-k-tomu-chtoby-ne-dopustit-nas-i-do-oi-2024
Ирина Винер-Усманова
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Министр спорта РФ Матыцин прокомментировал перенос Универсиады-2023 в Екатеринбурге
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